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На Волыни люди расчистили свалку и восстановили мототрек

Вместо стихийной свалки трасса для мотокросса. На Волыни активная община обустроила место для любительского спорта, где будут заниматься взрослые и совсем юные мотоциклисты. Теперь здесь можно покататься или наблюдать за активными и захватывающими гонками. И все люди создали своими руками. В планах спортсменов — сделать здесь официальный мототрек.

Этого громкого звука двигателей здесь не слышали лет 30. Старую мототрассу еще в советское время забросили, засыпали мусором и забыли. Навести здесь порядок до сих пор было некому.

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Местные начали восстанавливать мототрек все вместе. Вывезли мусор, вырубили кустарники и расчистили почти километр трассы для мотоциклов.

Теперь здесь тренируются опытные спортсмены и овладевают железных коней молодые люди. Юрчику всего 6, он мотоциклист в третьем поколении. Обуздать мотоцикл ему помогает отец. Хотя признает, эта трасса сложная.

Спортсмены-любители ранее не имели где ездить на таких мотоциклах.

Мототрек готов процентов на 60, его оформят юридически, чтобы в будущем здесь проводить официальные соревнования на профессиональном треке. Сил и желания у местных еще много.

Hardenduro — новая дисциплина для украинских мотогонщиков. Чемпионат проводили только два года. Шесть этапов в течение прошлого года проходили на сложных природных и искусственных трассах в Карпатах, Киеве и Львове. Соревнования коммерческие и пока неформальные. На старте и профессионалы, и любители.

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