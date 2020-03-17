На улицу только с разрешения. Франция усиливает меры безопасности из-за коронавируса

Франция вводит еще более жесткие меры безопасности из-за COVID-19. В стране почти 7 тыс. больных, и почти 150 смертей. С сегодняшнего дня (17 марта) французам запрещено выходить из дома без особой необходимости. Следующие две недели в Париже отменены большинство маршрутов общественного транспорта.

В регионах готовят разворачивать полевые госпитали. Улицы французских городов опустели, так же как и полки магазинов.

С сегодняшнего дня передвигаться по Франции можно только с бумагой-разрешением, который нужно заполнять каждый раз, выходя из дома. На бумаге надо указать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес проживания. Затем необходимо выбрать одну из 5 причин для выхода — работа, закупки, поход к врачу, неотложные семейные дела (это преимущественно для медицинских работников, которые могут оставить детей в государственных учреждениях) и короткие прогулки вблизи дома для занятий спортом или для того, чтобы выгулять собаку.

Есть альтернатива в виде доставки еды, однако серверы не выдерживают, и зайти на сайты часто просто невозможно. Рестораны предлагают доставку еды на дом, но ждать ее можно часами. То же и с дистанционным обучением для детей — школьные интернет-платформы перегружены и часто не работают.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Париж ввели войска и бронетехнику для усиления карантина.

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