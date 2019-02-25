На выборах в Молдове лидирует пророссийская партия

На парламентских выборах в Молдове победила пророссийская партия. За социалистами, которых возглавляет президент страны Игорь Додон – 32%. Это около 20 мест в парламенте где 101 депутат. Однако в целом в Москве ждали, куда больших результатов от своих протеже. При нынешних результатах сформировать правительство только из своих министров у них не получится. В парламент Молдовы проходят 4 партии. В общем ни одна политсила не получила большинства.

Главные оппоненты пророссийских сил – оппозиционный блок ACUM, в который входят проевропейские партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нестасе. Партия набрала более 26%.

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Правящая Демократическая партия во главе с олигархом – Владом Плахотнюком заняла третье место. Демократы также заявляют о европейском курсе, однако их критикуют за коррупцию и имитацию движения в ЕС. Популистская партия Шор, – четвертая. Ее возглавляет скандальный бизнесмен Илан Шор, которого обвиняют в причастности к краже миллиарда евро из банков Молдовы.

Люди отчаявшиеся. На парламентских выборах в Молдове зафиксировали низкую явку – менее 50%. Также впервые в истории страны, коммунистическая партия не попала в парламент.

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