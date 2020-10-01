На закарпатском КПП Тиса-Захонь километровые очереди: почему не пускают грузовики

На Закарпатье перед украинско-венгерским пунктом пропуска Тиса-Захонь огромная очередь длиной почти 4 км. Застряли сотни грузовиков — водители уставшие, ждут уже трое суток. Когда пересекут границу не известно.

Машины с грузами стоят на трассе Киев-Чоп, а также перед самым пропускным пунктом. Водители по ночам не спят, без воды и туалетов. Ближе к границе уже легче, потому что там есть заправки и магазины.

Очередь возникла, потому что увеличилось количество машин, которые стремятся проехать именно здесь, потому что граница между Белоруссией и Польшей закрыта, поэтому те, кому надо в Польшу объезжают через Украину.

Местные пограничники говорят: за сутки пропускают до 200 грузовиков. Больше не могут, не принимает смежная сторона.

В сентябре также были огромные очереди на Закарпатье перед пунктом пропуска Лужники на украинско-венгерской границе. Люди, чтобы попасть в Венгрию, ждали по шесть суток.

Очередь возникла еще и из-за углубленного контроля со стороны Венгрии. Их пограничники долго и тщательно изучали все документы, подтверждающие право на въезд.

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