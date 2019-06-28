На Закарпатье обновили Иршавский суд: сколько потратили и что сделали

На Закарпатье появилось первое современное здание суда, которое соответствует европейским стандартам. Помещению, где расположен Иршавский районный суд, почти сто лет. Его в течение трех лет перестраивали и реконструировали.

Сейчас в суде есть пандусы, широкие коридоры, расширенные залы судебных заседаний, современная система видеоконференцсвязи и шрифт Брайля на каждой табличке.

Три года назад столетнее сооружение уничтожил огонь. Тогда и взялись за ремонт. Площадь расширили вдвое, достроили второй этаж. Сейчас радуются новоселью.

Иршавский суд небольшой. Здесь 32 работника и всего четыре судьи. Для каждого из них возвели отдельный зал. С новой мебелью, современной системой видеосвязи и чистой питьевой водой на столах. Вместо металлических клеток – камеры из специального защитного стекла.

Позаботились и о подсудимых. Отремонтировали конвойный блок с двумя камерами и отдельным санузлом. На улице пандусы и кнопка вызова работника, который поможет людям с инвалидностью. Здесь просторные коридоры, везде информационные табло.

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Обновление Иршавского райсуда стоило почти 12 млн грн. Деньги из госбюджета. За последние четыре года в Украине обновлено 70 судебных помещений. Еще 15 – откроют в этом году. Впервые за годы независимости государство имеет средства на строительство новых домов Фемиды. И теперь темпы не будут сбавлять, потому что капитального ремонта требует половина судов.

Также строительство нового суда начали в Хусте. Всего же на Закарпатье 13 райсудов, ожидающих реконструкциию и капитальный ремонт.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что аэропорт Киев закроют на ремонт.

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