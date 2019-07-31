На Закарпатье пройдет международный детский турнир по баскетболу

Ради международного баскетбольного турнира в Закарпатском селе Черная Тиса буквально за несколько дней на инвестиции местных бизнесменов соорудили баскетбольную спортивную площадку.

На баскетбольное обучение в горы приехали 80 юных спортсменов из Киева и области. Тренируют баскетболистов иностранцы, два американца и испанец. Поэтому, кроме физической подготовки, практика английского.

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До этого юные баскетболисты выезжали на сборы в Латвию или Болгарию, последние два года – в Закарпатье. Главное преимущество – это горный разреженный воздух, требующий дополнительных физических усилий.

В этом году здесь решили провести международный турнир, директор комплекса буквально за несколько дней устроил новое качественное поле.

Все делал собственными силами, помогали дети и тренеры.

За несколько дней сюда на международные соревнования, кроме украинцев, приедут около полусотни румынских спортсменов. Так постепенно Закарпатье может превратиться в мощную базу подготовки будущей славы украинского баскетбола.

Напомним, баскетболистов российского клуба Химки ограбили во время матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

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