В Запорожье цветет самый большой в Европе кизиловый сад

На Запорожье сейчас цветет самый большой в Европе кизиловый сад — 15 гектаров, более 12 тыс. деревьев.

Целебные плоды будут собирать в середине лета. Ягода очень полезная — нормализует аппетит, улучшает работу поджелудочной, стабилизирует уровень сахара.

Впрочем, в Украине кизил, несмотря на свои свойства — не очень популярный продукт. Где ищут рынки сбыта предприниматели и как цветет сейчас кизиловый сад — смотрите в сюжете Андрея Почтева.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Львовщине выращивают экзотические фрукты и цены саженцев.

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