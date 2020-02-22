На женщину упала полка в поезде: кто виноват и будет ли компенсация

Наталья уже 10 дней не встает с постели, она оказалась в больнице после обычного путешествия железной дорогой. В поезде Киев-Бердянск ей досталось нижнее боковое место плацкарта. Но только женщина разместилась, как вдруг на нее упала верхняя полка с пассажиром.

Пострадавшая рассказывает: сначала думала, что травмы не значительны, но через несколько минут уже не могла пошевелиться. Железнодорожники вызвали на ближайшую станцию ​​скорую, врачи вкололи обезболивающее.

Уже в Пологовской больнице, куда Наталью отвезли друзья, у нее диагностировали перелом позвоночника.

Впереди у травмированной несколько месяцев реабилитации. Врачи говорят – женщина была в шаге от тяжелой инвалидности.

Наталья надеется на компенсацию, потому что на лечение уже потратила почти 5 тыс. грн, которые одолжила у друзей. Сейчас собирает все необходимые справки и чеки.

Но в Укрзализныце другая позиция относительно инцидента. По их версии, во всем виноват пассажир, который ехал сверху. Уверяют, перед каждым рейсом все поезда проверяет специальная комиссия – и полка была исправна.

Факты ICTV ранее писали о том, что в поезде Херсон-Львов оборвалась полка.

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