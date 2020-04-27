На Житомирщине продолжаются пожары, тлеют торфяники

Пожары в Житомирской области продолжаются. Сейчас пылает на трех локализованных очагах — Островы, Можары, Первомайское.

В то же время, крупный очаг огня возле села Нагоряны удалось потушить. Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля. Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых здания.

Причину пожаров до сих пор устанавливают правоохранители. Но селяне убеждены: это был умышленный поджог. Мол, возгорание лесов у них случаются каждый год, когда начинается сезон шашлыков и грибников. Но на этот раз пожары масштабнее.

Подробнее смотрите в сюжете Олега Корниенко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в зоне отчуждения ликвидировали все очаги пожара.

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