Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Набег РДК на Курск | Последствия атаки в Черкассах | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
— Достижения ВСУ на Таврическом направлении;
— Бойцы РДК совершили поход в Курскую область – несколько сотрудников ФСБ, пограничников и росармейцев были убиты;
— В Курске на аэродроме Халино взорвался украинский беспилотник – среди раненых и ликвидированных – командование российского авиаполка.
— Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нестабильности ситуации на ЗАЭС;
— Украина впервые не потребует импортного газа во время отопительного сезона – хватит ли собственного;
— У Украины есть все возможности убрать Россию с мировой карты титана – как это сделать;
— Удар по гостинице в центре Черкасс: каковы последствия атаки 21 сентября;
— В Боярской ОТГ взялись за ремонт укрытий в школах – почему затащили.
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