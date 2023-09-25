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Набег РДК на Курск | Последствия атаки в Черкассах | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— Достижения ВСУ на Таврическом направлении;

— Бойцы РДК совершили поход в Курскую область – несколько сотрудников ФСБ, пограничников и росармейцев были убиты;

— В Курске на аэродроме Халино взорвался украинский беспилотник – среди раненых и ликвидированных – командование российского авиаполка.

— Генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о нестабильности ситуации на ЗАЭС;

— Украина впервые не потребует импортного газа во время отопительного сезона – хватит ли собственного;

— У Украины есть все возможности убрать Россию с мировой карты титана – как это сделать;

— Удар по гостинице в центре Черкасс: каковы последствия атаки 21 сентября;

— В Боярской ОТГ взялись за ремонт укрытий в школах – почему затащили.

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