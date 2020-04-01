Над Арктикой впервые образовалась озоновая дыра размером с пол-Европы

Огромная озоновая дыра впервые образовалась над центральной частью Арктики. Концентрация озона снизилась на 90% — такие данные портала NASA Озон Вотч.

Площадь озоновой дыры около 6 млн квадратных километров, это больше половины территории Европы. Причина — сильные ветры в Арктике. И ученые надеются, что когда потеплеет, — озоновая дыра затянется и уже не будет представлять опасности.

Факты ICTV ранее писали о том, как выглядит гигантская озоновая дыра над Антарктидой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.