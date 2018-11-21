«Напечатанные» снаряды, броня из порошка и супер-пули: в КПИ разработали инновации для армии

Украинские инженеры ценятся во всем мире за ум. Наши идеи иностранные компании покупают за бешеные деньги. Государству, к сожалению, часто безразлично к нашим разработкам.

В лаборатории киевской политехники не боятся инноваций. Поэтому, рискнули и объединили привычную сварочную установку и 3D принтер. Как результат, создают, корпуса для дефицитных ныне в армии крупнокалиберных снарядов. Это в пять раз быстрее, чем на станке, а металла нужно в четыре раза меньше. Так же боеприпасы изготавливают для американской армии, в Украине до сих пор такого не делали.

Читайте: Новые технологии в мире и есть ли там место Украины

На сварочном факультете знают как спасать жизни украинских солдат. Еще в 2014 создали защитные решетки для БТРов и бронированных машин пехоты. Снаряд при взаимодействии с ней не взрывается. Когда начались боевые действия на востоке, за счет волонтеров сделали таких не один десяток.

Из специального порошка киевские разработчики научились делать абсолютно новую сверхпрочную и вдвое легче металлическую керамическую броню. Технология ее изготовления – дешевле аналогов. Броней уже заинтересовалась Турция. А вот против украинских супер-пуль не устоят даже легкие бронированные машины пехоты. Секрет в сердечниках – такие пули пробивают 20-мм броню.

Украинские технологии уже переходят из лабораторий – на передовую. Хотя армейцы хотели бы, чтобы это происходило быстрее.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как онлайн-технологии шпионят за людьми.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 21:43



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.