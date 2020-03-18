Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение — в чем разница

Чрезвычайная ситуация в Украине введена в трех областях: Черновицкой, где наибольшее количество обнаруженного коронавируса, Житомирской, где умерла пенсионерка, и в Киевской.

Сроки чрезвычайной ситуации и чрезвычайное положение перепутали даже сегодня на сайте Министерства внутренних дел, где опубликовали возможный список ограничений для жителей Киевщины. Среди них — особый режим въезда-выезда в область, запрет забастовок и даже возможность принудительного изъятия имущества для неотложных нужд.

Это все возможно только при чрезвычайном положении. Его может своим указом ввести только президент и утвердить Верховная Рада. Но решения, которые принимал Камбмин, касаются только чрезвычайной ситуации. Но это больше сигнал не для населения, а для органов местной власти. Подробнее — в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда в Украине прекратится карантин.

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