Нафтогаз присоединился к защите украинского неба: запущен новый проект

Первая партия из более 5 тыс. дронов-камикадзе уже в Украине. Они были приобретены в рамках проекта Операція Єдність. После доукомплектования боеприпасами украинского производства БПЛА будут переданы Силам обороны.

По словам вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, еще 5 тыс. дронов из второй партии нашим защитникам передадут уже в скором времени.

Эти 10 тыс. дронов удалось приобрести благодаря совместному сбору United24, фонду Повернись живим и monobank. За три дня украинцы собрали 235 млн грн. Активно донатят украинские компании, в том числе и национальные.

Как отмечает вице-премьер, благодаря помощи крупного бизнеса существует возможность оперативно реагировать на острые потребности украинской армии.

— У нас много проектов, в которых помогает бизнес, это ускоряет реакцию на события, которые происходят у нас в стране. Последний пример – это Нафтогаз. Когда подключился председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов, мы быстро запустили проект для защиты неба на определенном участке. Это яркий пример быстрой реакции и быстрой аккумуляции средств, – отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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