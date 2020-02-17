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Нафтогаз судится с Кремлем из-за активов в Крыму – какие шансы на победу

Украина продолжает судиться с Россией. На этот раз Нафтогаз требует вернуть 8 млрд долларов за захваченные активы в Крыму. В том числе 4 морские буровые, а также немалые запасы углеводородов на шельфе Черного моря. Кроме того, в Нафтогазе не исключают, что будут судиться с Газпромом о невыполнении условий нового транзитного контракта.

Нафтогаз готовит очередную подачу документов в рамках арбитражного процесса против России. Но на этот раз нашим юристам  придется противостоять не Газпрому, а непосредственно Кремлю.

Слушания по этому делу начнутся уже в мае. А на решение суда нужно будет ждать в течение года.

Специалисты предупреждают: процесс будет нелегким. Потому что украинским юристам придется в прямом смысле творить историю – подобных случаев аннексии активов морское право еще не знало. Впрочем, шансы на победу – высокие.

Факты ICTV ранее писали о том, что россияне требуют от Укроборонпрома $3 млн.

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