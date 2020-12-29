Нафтогаз возобновил работы на Юзовской площади. Стратегическое значение этого для Украины

В условиях коронавирусного кризиса экономика требует активизации и поисков новых путей ее развития. В частности это касается и энергонезависимости Украины, а также развития общин.

В этом контексте, в частности Нафтогаз Украины, стремится дать новую жизнь для Юзовской площади углеводородов – одной из крупнейших нефтегазовых участков на суше нашей страны с перспективными ресурсами традиционного газа и его залежей в плотных коллекторах.

— Восстановление поисковых работ на Юзовской площади имеет стратегическое значение не только для Нафтогаза, но и вообще для государства, – говорит директор дивизиона Нафтогаз разведки и добычи Александр Романюк.

Газовые залежи залегают в недрах Харьковщины и Донбасса, имеет большое значение и для жителей этих территорий.

Кроме того, ожидается, что цена на газ в январе для населения вырастет. Однако украинцы также будут иметь возможность выбирать газопоставщиков.

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