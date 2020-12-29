Нафтогаз возобновил работы на Юзовской площади. Стратегическое значение этого для Украины
В условиях коронавирусного кризиса экономика требует активизации и поисков новых путей ее развития. В частности это касается и энергонезависимости Украины, а также развития общин.
В этом контексте, в частности Нафтогаз Украины, стремится дать новую жизнь для Юзовской площади углеводородов – одной из крупнейших нефтегазовых участков на суше нашей страны с перспективными ресурсами традиционного газа и его залежей в плотных коллекторах.
— Восстановление поисковых работ на Юзовской площади имеет стратегическое значение не только для Нафтогаза, но и вообще для государства, – говорит директор дивизиона Нафтогаз разведки и добычи Александр Романюк.
Газовые залежи залегают в недрах Харьковщины и Донбасса, имеет большое значение и для жителей этих территорий.
Кроме того, ожидается, что цена на газ в январе для населения вырастет. Однако украинцы также будут иметь возможность выбирать газопоставщиков.