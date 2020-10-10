Напомнить о каждом: по всей Украине проходят акции в поддержку узников Кремля

Напомнить о каждом. Под таким лозунгом во многих городах Украины 10 октября проходит акция в поддержку узников Кремля. Родные призывают власти через 6 лет войны принять закон, что должен защищать и поддерживать политзаключенных, которые сидят за решеткой в ​​России и на украинских оккупированных территориях.

Сейчас государство платит семьям до 100 тыс. грн в год, но этого не хватает на оплату адвокатов и на поездки в Россию. И с учетом того, что деньги на это в бюджете заложили. Интересно еще и такое, что в России наши политзаключенные еще остались, их там около 100, а вот закон о них в стране нету. Его пытаются разработать уже четыре года. Якобы есть окончательный вариант, и в парламент он до сих пор не попал.

Этим законопроектом Украины признает, что существует такая категория лиц – жертв российской агрессии. А это предполагает и оплату адвокатов, и психологическую поддержку, и оплаченные поездки и реабилитацию после освобождения.

По самой же ситуации на Донбассе, советники лидеров нормандского формата должны встретиться в ближайшее время.

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