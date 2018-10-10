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Напоминает Припять: взрывы складов под Ичней превратили Августовку в руины

Село Августовка расположено прямо у военных складов, которые занялись прошлой ночью и горят до сих пор. Хотя официально населенный пункт пока закрыт, сюда объездными дорогам возвращаются домой люди. Местные возмущаются: когда взрывались снаряды, всех пускали, теперь забрать вещи, накормить оставленный скот невозможно.

Сама Августовка с утра напоминает Припять – село вымерло. На ночевку здесь никто не оставался. Сюда полетели первые снаряды, превращая жилые дома в сплошные руины.

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Местные, которым удается пробраться в село, преимущественно забирают оставленные вещи. И уезжают, потому что большинство домов уже не пригодны к жизни.

Фермерское хозяйство Августовка превратилось в настоящую свалку боеприпасов. Один из снарядов влетел прямо в кабину новенького американского трактора. А вот снарядами, которые нашли в полях, саперные машины буквально завалены доверха.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в ГПУ исключили одну из версий взрывов в Ичне

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