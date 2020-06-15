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Накормить и поднять настроение. Как компания Водный мир осуществила ребрендинг

Мы есть то, что мы едим — поэтому очень важно питаться правильно. Диетологи рекомендуют употреблять больше овощей, фруктов, орехов, рыбы и морепродуктов.

Особенно во время карантина, когда организму может не хватать витамина D, йода и Омега-3.

Поэтому производители стараются быть максимально полезными и хоть как-то поднять людям настроение в это непростое для всех время. Ребрендинг компании Водный мир — яркий тому пример.

Во время карантина важно следить за своим питанием и выбирать полезные продукты. Новый логотип Водный мир — это символ позитива, и именно с таким настроением легче пережить этот кризис.

Заведения общественного питания, оставшись на карантине без своих привычных клиентов, начали угощать обедами врачей. В Киеве, Днепре и Харькове ресторан Мафия с самого начала эпидемии готовит бесплатные ланчи для медиков, обещают так делать до завершения ограничений.

Врачи за горячий домашний обед благодарят, потому что в таком стрессе о еде им даже некогда думать.

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