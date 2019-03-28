Награду Емельяна Ковча получили четыре капеллана

На государственном уровне в этом году проходит чествование фигуры греко-католического священника отца Емельяна Ковча, который погиб мученической смертью в нацистском концлагере Майданек за то, что спасал евреев во время Холокоста. В 2019 году исполняется 135 лет со дня рождения жертвенного священника и 75 лет со дня его мученической смерти.

Ежегодно вручается знак отличия его имени тем, кто своей жертвенностью, трудом, благотворительностью и абсолютной гуманностью делают жизнь лучше. В нынешний год отмечают капелланов, которые бок о бок с солдатами на фронте.

Я имею опыт с войны и знаю, что воин чувствует себя лучше всего на линии фронта, когда видит там врача и духовника.

Этим словам ровно 100 лет. И принадлежат они греко-католическому священнику Емельяну Ковчу, который спас тысячи жизней. В польско-украинских боях за Галицию был капелланом на передовой. Так же жертвенно во время Второй мировой Емельян Ковч спасал евреев от неминуемой смерти.

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За это его бросили в лагерь смерти. За жертвенность и мужество Папа Иоанн Павел второй признал Емельяна Ковча Блаженным. И уже в восьмой раз вручают награду его имени – за благотворительность, героические поступки, за межнациональное и межрелигиозное согласие.

Поэтому четыре капелланы разных конфессий – нынешние лауреаты награды, которую называют Оскаром жертвенности.

Сотни капелланов греко- и римо-католиков, представителей православной и протестантских церквей сейчас спасают души на передовой, и не разделяют бойцов по конфессиям. Потому что не важными были и Емельяну Ковчу ни религия, ни этническое происхождение тех, кого он спасал.

К слову, Оскар милосердия: кто в этом году получит отличие Емельяна Ковча.

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