Награду Емельяна Ковча получили четыре капеллана
На государственном уровне в этом году проходит чествование фигуры греко-католического священника отца Емельяна Ковча, который погиб мученической смертью в нацистском концлагере Майданек за то, что спасал евреев во время Холокоста. В 2019 году исполняется 135 лет со дня рождения жертвенного священника и 75 лет со дня его мученической смерти.
Ежегодно вручается знак отличия его имени тем, кто своей жертвенностью, трудом, благотворительностью и абсолютной гуманностью делают жизнь лучше. В нынешний год отмечают капелланов, которые бок о бок с солдатами на фронте.
Я имею опыт с войны и знаю, что воин чувствует себя лучше всего на линии фронта, когда видит там врача и духовника.
Этим словам ровно 100 лет. И принадлежат они греко-католическому священнику Емельяну Ковчу, который спас тысячи жизней. В польско-украинских боях за Галицию был капелланом на передовой. Так же жертвенно во время Второй мировой Емельян Ковч спасал евреев от неминуемой смерти.
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За это его бросили в лагерь смерти. За жертвенность и мужество Папа Иоанн Павел второй признал Емельяна Ковча Блаженным. И уже в восьмой раз вручают награду его имени – за благотворительность, героические поступки, за межнациональное и межрелигиозное согласие.
Поэтому четыре капелланы разных конфессий – нынешние лауреаты награды, которую называют Оскаром жертвенности.
Сотни капелланов греко- и римо-католиков, представителей православной и протестантских церквей сейчас спасают души на передовой, и не разделяют бойцов по конфессиям. Потому что не важными были и Емельяну Ковчу ни религия, ни этническое происхождение тех, кого он спасал.
К слову, Оскар милосердия: кто в этом году получит отличие Емельяна Ковча.