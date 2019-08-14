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Самая агрессивная опухоль мозга: 16-летний футболист нуждается в помощи

В 16 лет жизнь только должна была выйти на новый этап, тем более, когда ты спортсмен, футболист. Однако Никита Малецкий в этом возрасте должен преодолевать страшную болезнь – глиобластому – это агрессивная опухоль мозга.

Никита всегда был здоровым и закаленным.

За матч бегал по  7 километров. Но вдруг организм подал неизвестный до сих пор сигнал. МРТ показало – у 16-летнего юношу опухоль в мозге, самая агрессивная из всех возможных.

Опухоль удалили, однако болезнь очень живучая, и операция ее не убивает. Украинская медицина в борьбе с ней бессильна.

Самый дейсвенный метод лечения есть в Германии. Клиника в Кельне готова лечить парня. Но нужно 1 миллион 350 тысяч гривен.

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Помочь спасти юного футболиста очень просто. На сайте Украинской Биржи Благотворительности можно найти историю Никиты, и даже самое маленькое пожертвование – шанс на его здоровую жизнь.

Ранее Факты ICTV писали, когда в Украине заработает бесплатная диагностика рака и что для этого нужно.

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