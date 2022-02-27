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Факты / Видео / Украина

Самая большая больница Львова готова принимать больных

Елена Баранова Видеоредактор

Крупнейшее медучреждение страны – Первое медицинское объединение Львова, готовится принимать раненых. Три больницы переведены на военные рельсы. Всех пациентов, кроме тяжких, выписали.

На крышах больниц и поликлиники нанесены знаки красного креста и надпись госпиталь. Согласно Женевской конвенции в военный период эмблема красного креста является защитным знаком, то есть знаком гуманности. Это признано почти всеми государствами, в том числе Россией.

То есть со своей стороны мы сигнализируем, что внутри здания — раненые и больные. Атаки на такие объекты запрещены и является серьезным нарушение норм международного гуманитарного права.

При отсутствии связи вообще: либо мобильной, либо стационарной, либо интернета, бригада экстренной медицинской помощи перейдут в режим патрулирования улиц. Они будут патрулировать улицы с мигалками без сирены. В случае наличия пациента на борту экстренной медицинской помощи, они будут ехать с включенной сиреной.

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