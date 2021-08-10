Наибольшая угроза для детей: штамм Дельта набирает обороты в США

Штамм Дельта в США набирает обороты. Ежедневно в стране фиксируют более 100 тыс. инфицированных. К счастью, большинство вакцинированных преодолевает болезнь легко.

А вот под наибольшей угрозой сейчас дети. Штамм Дельта для них более опасен, чем предыдущие штаммы.

Госпитализация детей выросла на 300-400%. А в Штатах детям до 12 лет вакцинация запрещена.

По данным врачей, на то, что дети больше уязвимые к Дельты указывают: серьезность симптомов, количество госпитализаций, и увеличения процента детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию легко, но теперь страдают от так называемых долговременных эффектов Covid-19.

Особенно тревожная эта ситуация с точки зрения образования. В 2020-2021 учебном годах большинство детей в США учились дистанционно, и многие из них отстали от программы.

Теперь дополнительные вызовы создает новая волна коронавируса.

Между тем медэксперты отмечают: чтобы защитить детей, нужно:

если ребенку 12 лет — то вакцинировать ее;

если от 5 до 11 лет — то все взрослые в их окружении должны быть вакцинированы, а в школах все должны носить маски.

Вакцинация в США

К счастью, темпы вакцинации в стране вновь увеличиваются и сейчас начинают прививаться даже скептики прививки.

На это влияет большая угроза штамма Дельты, специальные ограничения власти для невакцинированных лиц, а также требования многих работодателей.

Так, крупные компании в США вводят обязательные вакцинацию, кроме этого, все госслужащие должны быть привиты.

Еще определенная группа людей решается на вакцинацию только после трагических случаев, которые произошли с близкими или с ними лично.

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