Наибольшая угроза для детей: штамм Дельта набирает обороты в США
Штамм Дельта в США набирает обороты. Ежедневно в стране фиксируют более 100 тыс. инфицированных. К счастью, большинство вакцинированных преодолевает болезнь легко.
А вот под наибольшей угрозой сейчас дети. Штамм Дельта для них более опасен, чем предыдущие штаммы.
Госпитализация детей выросла на 300-400%. А в Штатах детям до 12 лет вакцинация запрещена.
По данным врачей, на то, что дети больше уязвимые к Дельты указывают: серьезность симптомов, количество госпитализаций, и увеличения процента детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию легко, но теперь страдают от так называемых долговременных эффектов Covid-19.
Особенно тревожная эта ситуация с точки зрения образования. В 2020-2021 учебном годах большинство детей в США учились дистанционно, и многие из них отстали от программы.
Теперь дополнительные вызовы создает новая волна коронавируса.
Между тем медэксперты отмечают: чтобы защитить детей, нужно:
- если ребенку 12 лет — то вакцинировать ее;
- если от 5 до 11 лет — то все взрослые в их окружении должны быть вакцинированы, а в школах все должны носить маски.
Вакцинация в США
К счастью, темпы вакцинации в стране вновь увеличиваются и сейчас начинают прививаться даже скептики прививки.
На это влияет большая угроза штамма Дельты, специальные ограничения власти для невакцинированных лиц, а также требования многих работодателей.
Так, крупные компании в США вводят обязательные вакцинацию, кроме этого, все госслужащие должны быть привиты.
Еще определенная группа людей решается на вакцинацию только после трагических случаев, которые произошли с близкими или с ними лично.