Больше всего пострадают села. Укрпочта уволит 30% почтальонов

Укрпочта анонсирует 30% сокращение собственного административно-управленческого персонала. Как заявляют в компании, это связано с убытками, которые Укрпочта получила за последние годы. А также с тем, что тариф на доставку пенсий, которую осуществляет Укрпочта не пересматривался уже 14 лет. Особенно такое сокращение может сказаться на сельских почтовых отделениях.

В отличие от городов, почтальон в деревне – это еще и передвижная лавка. Ведь большинство клиентов не могут самостоятельно даже сходить в магазин.

Читайте: Укрпочта не прекратит доставку пенсий – Гройсма

Под оптимизацию, которую проводит руководство компании Укрпочта, попадают почти семьдесят почтальонов в Запорожской области. Например, в Мелитопольском районе на три населенных пункта остается одно почтовое отделение, начальник которого будет сам работать и почтальоном. Таким образом, четыре дня в неделю отделения будет закрыто. Ситуация осложняется еще и тем, что единственный на три поселка банковский терминал именно на почте.

В самом руководстве компании Укрпочта заявляют, что такая оптимизация позволит увеличить заработную плату почтальонам и отойти от низких ставок.

К слову, Укрпочта может закрыть до 7 тыс. отделений: что делать людям в селах.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 20:06



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.