Величайшие горы, водопад и древние города: где отдохнуть в Турции зимой

Турция привлекает туристов даже зимой. Можно не только отдохнуть у бассейна, но и увидеть уникальные места. Например – провинция Эрзурум. Древние места, живописные горы, один из самых высоких водопадов в мире, мечети времен Византийской империи и великолепные горнолыжные курорты.

Город Эрзурум расположен на высоте 2000 м над уровнем моря. Несмотря на многочисленные войны и разрушения, многие памятники сохранились. Символ города – медресе с двумя минаретами Чифте Минарелли высотой 26 м. Минареты украшены сказочной резьбой, имеют два этажа, внутренний двор, 37 комнат и мечеть. Когда-то здесь изучалась религия, а сейчас это место служит музеем.

Напротив, через площадь – крепость, построенная 2,5 тыс. лет назад. Конечно, от этой твердыни остались только фундаменты. Нынешний замок построил император Феодосий в V веке. Из внутренних построек сохранились только мечеть и башня, с которой открываются невероятные виды.

В 70 км от Эрзурума — Нарманские сказочные дымоходы, известные в народе как земля красных фей. Здесь 15 км долин. Сказочные дымоходы Нарман называют геологически уникальными. В мире таких чудес лишь три – в США, Чили и Турции.

– Этим скалам миллион лет. Это уникальное место. Мы знаем, что здесь есть даже пещеры, хотя люди там не жили. Мы приехали сюда погулять на весь день, – рассказывает турист Ойказ с любимой.

Недалеко расположено озеро Тортум, образовавшееся вследствие оползня, перекрывшего долину.

Также здесь есть одноименный водопад Тортум – один из самых больших в мире – высотой 48 м. Его лучше посещать именно в сумерках – невероятное зрелище.

Туристам здесь безопасно даже ночью.

– У нас нет преступлений. Даже судьи нет и помещения суда. Проживают 8 тыс. человек. Туристы в течение года приезжают знакомиться не только с видами, но и с нашей культурой, – рассказывает мэр города Узундере Хилми Актопрак.

А еще – туристы должны попробовать турецкий Джа кебаб. Его готовят из баранины и телятины по особому рецепту. Местные жители рассказывают – мясо маринуется два дня.

Зимняя Турция будет интересна любителям пейзажей, вкусной кухни и горным лыжам. Трассы курорта Паландокен будут ждать туристов до апреля.

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