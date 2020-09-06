Самый большой набор за всю историю. Академию Госпогранслужбы пополнили 372 курсанта

Присягнули на верность Украине и обязались всегда быть на страже родной границы. Академию Госпогранслужбы пополнили 372 курсанта. Это самый большой набор по всю историю учебного заведения.

Боевые действия на Востоке Украины и сложная ситуация с пандемией требуют на границах больше воинов. Они все прошли месячную подготовку в полевом центре обеспечения, получили первые навыки по огневой, физической, инженерной и топографической подготовки.

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Их называют элитой украинского войска — именно пограничники первыми принимают на себя удар врага. Но сложность профессии не пугает еще вчерашних выпускников.

Из Одессы и Винницы, Днепра и Мариуполя, Тернополя и Львова — эти курсанты со всей страны в один голос присягнули на верность государству. Несколько лет они настойчиво учились, чтобы осуществить свою мечту.

В этом году в академии очередной большой набор — почти 400 курсантов. Пограничная служба постоянно реформируется, а государственная граница требует больше квалифицированных солдат.

Сейчас в академии больше работают именно над усилением факультетов обороны границы и правоохранительной деятельности. Однако постоянной учебной программы нет — она ​​постоянно меняется, как и требования по защите границ Украины.

Усиление границы с Беларусью

Украина усилила охрану границы с Беларусью. В Госпогранслужбе заявили, что такие меры необходимы для того, чтобы не допустить нестандартных ситуаций и предупредить любые провокации. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Демченко также отметил, что пограничные отряды и участковые инспекторы будут собирать информацию с украинской стороны. Это поможет защитить государственную границу.

Он подчеркнул, что есть информация о том, что в Беларуси пограничники также сейчас работают в усиленном варианте. Однако сейчас на границе все спокойно и без провокаций.

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