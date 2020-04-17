Самый большой обвал за 100 лет: готова ли Украина к мировому нефтяному кризису

В мире разворачивается крупнейший за последние 100 лет нефтяной кризис. Спрос на черное золото, а с ним и цены, сенсационно упали. Параллельно продолжает дешеветь и газ. Летом специалисты ожидают еще более низкие цены. Потребители от такой тенденции выигрывают, однако на этом позитив может кончиться.

Эксперты предупреждают, что этот кризис ударит и по Украине. Прежде всего это почувствуют добывающие компании, так как цены на углеводороды могут не покрыть даже их себестоимости. Но без газа страна не останется. С отопительного сезона мы вышли с крупнейшими за 30 лет запасами в подземных хранилищах, которые составляют почти 16 млрд кубометров газа. Кроме того, на счетах государственного Нафтогаза более $3 млрд. Такой запас прочности позволит газовикам пережить и этот кризис. Подробнее в сюжете Алексея Савицкого.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как карантин повлиял на финансовое положение украинцев.

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