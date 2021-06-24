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Вікторія Яснопольська |

Самый большой в Украине: в Харькове открыли центр по производству ПЦР-тестов

Специалисты Центра уже завершают разработку тест-систем, которые смогут выявлять опасный Covid-штамм Дельта. Но речь идет не только о диагностике Covid-19, но и онкологических, и наследственных заболеваний.

В Харьковском центре используют разработки украинских ученых и обещают трудоустроить здесь выпускников медицинских и биологических факультетов харьковских вузов. Ныне здесь работает около трех десятков специалистов.

— Мы можем в течение нескольких дней расшифровать любой новый штамм, где-то в пределах нескольких дней или недели собрать для него тест-систему, — уверяет заведующая лабораторией Любовь Столяр.

По словам исполняющего обязанности Харьковского городского головы Игоря Терехова, Центр имеет уникальное оборудование, которого нет нигде в Украине, кроме Харькова.

Производство тест-систем в Харькове запустили еще год назад. За это время уже проведено около 3 млн исследований по всей стране.

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Новый лабораторный Центр сможет увеличить и мощности, и диапазоны анализов, уверяют работники. От этого выиграет не только город. Ведь мощность Центра дает возможность удовлетворить своей продукцией потребности всей Украины.

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