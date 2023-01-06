Ближайшее будущее планеты будет зависеть от хода войны: что несет Украине и миру 2023 год

Стабильность или политический хаос, экономический рост или рецессия, мир или война? Каков он – мир будущего? У мировой прессы широкий диапазон мнений. Бближайшее будущее планеты будет диктовать российское вторжение, а внимание мировых лидеров будет приковано к ходу войны, пишет The Economist.

Геополитика норовит стать непредсказуемой, если нападение России будет продолжаться годами, но это если размоется четкая позиция между государствами. Украину точно не лишат поддержки Запада. Если политика Вашингтона и изменится – только в лучшую сторону. Проигрыша украинцев мир не допустит. Однако мощная мировая поддержка Украины вряд ли помешает начать новые вооруженные конфликты.

Во что перерастет напряжение между Китаем и Тайванем, Индией и Пакистаном, Турцией и Грецией, Израилем и Палестиной? На планете начнется раздел земель и прав. Не избежать многих противостояний, однако наименее вероятное – Пекин-Тайбэй.

Относительно Украины Пекин и дальше будет придерживаться неоднозначной позиции. С каждой страной Поднебесная выстраивает свои отношения. Однако к России новой благосклонности тоже не будет. Москва уж точно не имеет права что-либо диктовать Китаю. Армия оккупанта чаще проигрывает, чем побеждает, а лузеров не любят. Азия лучше заинтересованно рассмотрит план мира президента Зеленского. Он прозвучал на саммите G20.

Не только политическое, но и экономическое торнадо пронесется по миру. Безумную инфляцию еще с прошлого года хорошо помнят европейцы и американцы. По-настоящему раскочегарила инфляцию война России в Украине. С ее начала Москва на 80% сократила поставки газа в ЕС, накрутив его стоимость.

Энергетический шок подтолкнул цены во всех отраслях экономики. Стоимость денег растет. Рецессию прогнозирует и МВФ. Его руководительница Кристалина Геориева говорит, что год будет значительно тяжелее для мировой экономики, чем прошлый. Экономический спад в течение двух кварталов прогнозируют экономисты Соединенным Штатам и Европе. Но если США спад могут и не почувствовать, то в Европе он достигнет 1-2 %.

Усугубить мировой кризис может Китай. Его экономика ослаблена своими политическими ошибками. Прежде всего нулевой толерантностью к ковиду и жестким локдауном. Это может замедлить экономику Поднебесной. Но на Украину мировая рецессия вряд ли повлияет. Важно только, чтобы она не затянулась.

Россия, которая всеми силами пыталась ударить по союзникам Украины, от рецессии в Европе только проигрывает. Цены на ее газ и нефть будут падать еще ниже. А ЕС успешно учится жить без них, потому что окончательно убедился: энергетика для Москвы – оружие, которое она способна применить когда угодно. Итак, если верить аналитикам, готовьтесь, господа, к непростой политической и энергетической реальности мира.

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