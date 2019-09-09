Самый дорогой агропроект Украины. Как работает новый зерновой терминал Нептун

В новом зерновом терминале, недалеко от Одессы планируют перерабатывать 10% от общего экспорта страны. В течение трех лет в проект инвестировали $150 млн, сделав его самым дорогим агропроектом Украины.

Также на территории терминала построили самый глубокий в Украине зерновой причал в 16 метров, за счет которого бюджет страны может увеличиться на 600 млн грн. портового сбора.

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Новый зерновой терминал Нептун в Одесской области называют одним из крупнейших инвестиционных проектов Украины. На 28 гектарах земли расположены 14 силосных зернохранилища, напольный состав, зерноочистители и зерносушилки. Одновременно терминал может хранить 370 тыс. тонн зерна, а время загрузки контейнеровоза лишь 36 часов.

С мая прошлого года терминал работал в тестовом режиме и за это время перевалил 1,8 тонн агрокультур. А запустив всю мощность, здесь планируют перегружать 10% всеукраинского экспорта, а это примерно 5 млн тонн зерна ежегодно.

В целом благодаря мощным инвестициям на предприятии создано 500 рабочих мест. Работники обычно местные, из города Южного, Одессы и окрестных сел. Большая польза от работы терминала и государству, ведь причал обеспечит почти 600 млн грн. портовых сборов ежегодно.

Напомним, в Киеве на Троещине построят мусороперерабатывающий завод.

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