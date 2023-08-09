Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Nasams – одна из самых современных систем ПВО средней дальности. Такой прикрывали Белый дом. Однако самый опытный в мире оператор этой установки – украинец.

Никита управляет одним из украинских экипажей Nasams. Чтобы научиться справляться с такой машиной, нужно полгода минимум, но украинские воины овладели установкой за три недели. Норвежцы, обучавшие наших воинов, были в шоке.

Недели теории, неделя практики. Воины учатся и днем, и ночью – никакого отдыха. А вернувшись домой, уже через 15 минут вступают в первое противовоздушное сражение. Это ноябрь прошлого года. И результат ошеломляет. Nasams сбивает семь из семи крылатых ракет, которыми Россия в тот день атаковала Киев.

Впереди зима, оккупанты делают все, чтобы заморозить Украину и оставить без света. Это самое тяжелое время для зенитной бригады, прикрывающей небо над центральными областями Украины.

Самым трудным был осенне-зимний период, безусловно. В условиях сильных ударов, если было по Украине 90-100 целей в целом, то по Киеву – не менее тридцати. Всегда. Это каждую ночь, каждый день. Были комбинированы удары крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Дроны сбивать тяжелее всего, их трудно заметить. Радары видят их только на подлете, но Nasams справляется хорошо. Работает и германский Airis-Te, французский Crotal. Наши воины выжимают из машин все, на что те способны.

Советский С-300, на котором раньше работал Никита, воин сравнивает с жигулями. Nasams, говорит, это Мерседес С-класса – машина новая, 2020 года выпуска. Увлекает цели по всем направлениям — поражает эффективно. Во время последней атаки Шахидов подразделение Никиты сбило 8 целей из восьми, которые атаковали столицу в его зоне ответственности. А уже весной украинцы получили американский Petriot – ведущую систему ПВО в мире.

Еще два года назад Сергей Яременко – командир зенитной бригады, о таком даже не мечтал. Похожими были эмоции, когда его бойцы впервые применили Petriot против Кинжала – гиперзвуковой ракеты, сбить которую, говорили россияне, невозможно. Еще один кремлевский миф наши воины разрушили в ночь на 4 мая.

Для того чтобы обнаружить баллистическую или сверхзвуковую ракету, есть 5 минут от силы. На сегодняшний день украинское ПВО уничтожило уже 13 Кинжалов и 24 баллистических ракеты. Такого опыта нет ни у одной страны НАТО. Наши специалисты уже наработали свою методику применения комплексов ПВО против российских атак. Этим опытом, говорят, охотно будут делиться со странами-партнерами, но уже после победы.

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