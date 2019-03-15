Самый длинный бюллетень и наибольшее количество кандидатов: какими будут выборы 2019
В ЦИК сегодня рассказали, почему это голосование особое и как к нему готовятся. Самый длинный бюллетень, больше всего кандидатов, целая армия членов избирательных участков.
В ЦИК напоминают, если вы временно не способны сами прийти на избирательный участок и проголосовать из-за болезни, чтобы не потеряли свое право голоса – можете написать заявление. На его основании вас внесут в специальный список и в день выборов придут домой.
Написать такое заявление можно до вечера пятницы 29 марта. Уже 90 тысяч украинцев изменили адрес для голосования. В ЦИК говорят, их будет еще больше. В этом году процедура упрощена, нужны заявление и паспорт.
Центральная избирательная комиссия заказала через систему закупок ProZorro 60 миллионов бюллетеней. Это сразу на два тура, объяснили в ЦИК, ведь между ними мало времени, а процедура госзакупок не рассчитана на такие сжатые сроки.
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Видеонаблюдения на выборах президента не будет. Это не предусмотрено законом. И горький опыт парламентских выборов показал – это не эффективно.
Ранее Факты ICTV писали, как проголосовать молодежи и как проверить себя в списках.