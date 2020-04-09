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Кратчайший путь в Киев. Как проходит строительство трассы Днепр-Решетиловка

Большое строительство в условиях общегосударственного карантина. На Днепропетровщине продолжают строить трассу Днепр-Решетиловка. Эта дорога — это кратчайший путь из Днепра в Киев и долгие годы это был просто направление посреди поля. Сейчас уже построено более 19 км дороги, а в текущем году планируют построить еще 24,8 км новой трассы.

Современный автобан европейского уровня должен появиться уже в этом году. Одновременно несколько видов работ выполняют на нескольких участках, а за качество отвечают одесские подрядчики. Долгие годы трасса государственного значения Днепр-Решетиловка была одной из самых разбитых в Украине. Работы здесь восстановили три года назад, когда появилось надлежащее финансирование. Подробнее в сюжете Кристины Венгеляускайте.

Напомним, в Одесской области впервые за 40 лет ремонтируют региональную трассу Р-33.

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