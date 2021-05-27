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Лучшая женщина в профессии-2021: кто получил награду

В Киеве наградили победительниц социального проекта о женщинах в профессии. Оценивали их достижения в работе и обязательно благотворительную деятельность. А лицом премии стала меценат Людмила Русалина. Также бизнес-леди наградили еще и орденом за благотворительность.

— Очень горжусь нашим коллективом, нашими женщинами, работающими и благодаря которым наш статус, нашу торговую марку знают во многих странах мира. И именно труд нашего коллектива, нашей команды приводит к такому результату, — говорит Людмила Русалина.

Организаторы мероприятия говорят, что главные задачи премии — поддержать женщин, признать их достижения и победы и, конечно, вдохновить на будущие свершения.

Также в конце 2020 года британское международное издание Financial Times опубликовало список самых влиятельных женщин.

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