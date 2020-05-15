Лучшие показатели в стране: как лечат Covid-19 в Винницкой области

300 пациентов с более шестисот побороли коронавирус в Винницкой области. Это один из лучших показателей в стране, потому что с начала эпидемии в Винницком медицинском университете первыми разработали протоколы лечения Covid-19.

Конечно, медики опирались на международные алгоритмы, но учитывали отечественные реалии. Так в области создали 9 опорных больниц, куда бросили практически весь ресурс — это лучшие врачи и новое оборудование. Также усовершенствовали лабораторию.

Тяжелобольных лечат препаратами против малярии, антибиотиками и антивирусными против ВИЧ — эти медикаменты помогают побороть Covid. А еще медики постоянно присматривают за тяжелыми пациентами и следят, чтобы организм наполнялся кислородом.

Здесь уже три аппарата для ПЦР диагностики и удается делать рекордное количество тестов — 450 в сутки.

Рекордному выздоровлению поспособствовало и распределение больных. За легкими больными дома на самоизоляции следили семейные врачи, в состоянии средней тяжести — лечили с медикаментозными протоколами, а тяжелых пациентов спасали с помощью аппаратов искусственной вентиляции, которые докупили по два-три в каждое медучреждение.

Факты ICTV ранее писали о том, как плазма крови переболевших на коронавирус людей помогает в борьбе с Covid-19.

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