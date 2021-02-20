Самый кровавый день Революции Достоинства: почему до сих пор не наказали виновных

Ночь на 20 февраля 2014 в Киеве была очень напряженной. Майдан атаковали со всех сторон.

Этот день стал самым кровавым в истории Революции Достоинства. Только по официальным данным силовики убили 48 активистов Евромайдана. Но прошло 7 лет, а виновники страшных преступлений до сих пор не наказаны. Зато стал уже традицией, отчет правоохранителей в эти дни и обещания вот-вот завершить расследование. Прокуроры, которые сейчас занимаются следствием, сетуют на законодательство и на не простые условия совершения преступлений.

В делах Майдана сообщили о подозрении 76 лицам — из них 12 чиновников. В суд направлено 14 обвинительных актов в отношении 20 лиц. Но в розыске пока — полсотни подозреваемых, в том числе и чиновники того времени. Поэтому отсутствие права на заочное расследование существенно мешает следствию. Только на этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволил бы заочно осуждать виновных.

В том, что рассмотрение затягивают не просто так, убежден экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры. Сергей Горбатюк занимался расследованием дел Майдана с 2014-го по 2019-й год.

Болезненным ударом по следствию стал обмен пятерых беркутовцев на наших пленных в конце 2019-го, которым уже могли бы вынести приговор. Ведь их дело именно о событиях 20 февраля было перспективным.

Такое решение власти — да еще и до приговора суда — серьезно затормозило процесс.

Итак, дела передадут в суд. И из-за недостатка судей, и как следствие большой загрузки слуг Фемиды, разбирательство может затянуться на годы.

За семь постреволюционных лет уже более двадцати родственников Героев Небесной сотни так и не дождались приговора над убийцами свои родных. Другие до сих пор надеются — власть не будет затягивать расследование, а будет способствовать, чтобы следствие и суды были эффективными и независимыми.

День памяти Небесной сотни

20 февраля в Украине чтят память героев Небесной сотни. Владимир Зеленский вместе с женой посетили место гибели активистов Майдана.

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