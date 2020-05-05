Самый молодой патриарх УГКЦ Блаженнейший Святослав отмечает 50-летие

5 мая исполняется 50 лет главе греко-католической церкви Блаженнейшему Святославу. Он возглавил УГКЦ 9 лет назад и тогда это был прецедент. Потому что Святослав Шевчук был самым молодым среди епископов УГКЦ.

Будущий Патриарх изначально планировал стать медиком, но окончив училище понял, что хочет служить Богу. Уже после обучения в Аргентине и Риме, Блаженнейший руководил Львовской духовной семинарией, стал личным секретарем Любомира Гузара. А потом — духовным отцом для 5-миллионной общины верующих в Украине и еще многих людей за ее пределами.

О патриоте Украины и своей церкви — смотрите в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Блаженнейший Святослав представил первую книгу.