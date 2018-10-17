Самый опасный в мире: сколько нужно времени и денег на разминирование Донбасса

На Донбассе с начала года погибли 92 мирных жителей, подорвавшись на минах и других взрывоопасных предметах. Такие данные приводит ООН.

В нашем Минобороны отмечают, что сейчас из-за этого территория Донбасса – одна из самых опасных в мире. Полное разминирование там может длиться до 10 лет и будет стоить более 800 миллионов долларов.

Помогают очищать территории эксперты со всего мира.

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Так называемую противотранспортную, или противотанковую мину ТМ-62М изготавливали еще в Советском Союзе. Ее особенность – пластиковый корпус и малое количество металлических элементов, что затрудняет поиск металлоискателем. Поэтому к каждому сигналу надо относиться с чрезвычайной осторожностью.

Напомним, враг не прекращает атаковать наши позиции. За сутки зафиксировано 23 обстрелы. Среди украинских воинов есть раненые. Российские наемники активно применяют тяжелые минометы.

Опубликовано Октябрь, 17 в 19:59



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