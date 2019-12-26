Самую мощную ТЭЦ Украины Запорожскую переводят в режим простоя

С нового года запорожские энергетики будут сидеть без работы. Самая мощная в стране тепловая электростанция, работающая в Энергодаре, вводит так называемый режим простоя.

В компании ДТЭК Энерго сообщают, что это вынужденная мера, вызванная неблагоприятной ситуацией на рынке электроэнергии.

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Говорят, что сейчас там действуют условия, по которым отечественные электрогенерирующие предприятия работают в убыток. Это связано как с импортом электричества, так и с искусственным ограничением ее цены.

С конца ноября в ограниченном режиме работают семь из девяти ТЭС по Украине. На Запорожской станции также активен только один из четырех энергоблоков, а с 1 января часть сотрудников станции переводят в режим простоя.

Напомним, правительство презентовало обновленную стратегию развития возобновляемой энергетики в Украине.

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