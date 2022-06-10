Самая сложная зима за всю независимость. Чего ждать украинцам от отопительного сезона

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной за все время независимости. Но глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в разговоре с ведущей Вікна-новини Яной Брензей в рамках национального телемарафона отметил, что пока ситуация стабильна.

– Точнее мы будем знать до конца лета. И это будет зависеть от того, что будет с теми оккупированными территориями или теми, где проведено восстановление. Все зависит от того, как будет работать бизнес и предприятия. Они ведь потребляют много газа, — отметил Андрей Герус.

Чиновник рассказал, что теперь Украина будет закупать голубое топливо из разных стран. В частности, в Словакии, Венгрии и Польше. Также он отметил, что Украина имеет и свою добычу газа.

Кроме того, он подчеркнул вопрос энергоэффективности и оптимизации зданий в Украине, что приведет к меньшему использованию голубого топлива.

Вспомнил Андрей Герус и о возможном росте стоимости коммунальных услуг для украинцев.

— Во время войны повышение тарифов не хорошая идея. Все эти понимают. Все работают над тем, чтобы сохранить стабильность в тарифах, – отметил он.

В частности, политик отметил, что хорошо играет в этой ситуации своевременная плата коммунальных услуг теми людьми, которые имеют возможность.

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