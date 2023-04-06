Труднее всего — смотреть родителям в глаза! История волонтера, который эвакуирует погибших бойцов

Он годами возвращает домой тела павших. Криворожец Михаил Литвин уже 8 лет эвакуирует погибших воинов. С 2014-го разыскивал их своими силами по просьбе родителей.

Теперь же это организованный процесс в рамках гуманитарной миссии Вооруженных Сил На щите. 45-летний мужчина говорит, что тяжелее всего — это смотреть родным в глаза.

Волонтер Михаил Литвин на Аллее Славы одного из кладбищ Кривого Рога показал могилу бойца-добровольца, погибшего в августе 2014-го под Иловайском. Знакомая попросила помочь узнать, где тело ее сына. Михаил, ранее служивший в правоохранительных органах – согласился.

— Он наш криворожский Ультрас, нашего криворожского Кривбасса. Тогда немногие знали, как искать этих погибших, что с ними делать, какие дальше действия, — рассказывает Михаил Литвин, волонтер гуманитарно-логистического центра “Бульдозер”.

А для того, чтобы вернуть павшего сына-разведчика Андрея другой матери, в 2015-м Михаилу пришлось провести детективную работу.

– Он служил в разведке 17 танковой бригады. Они уходили в разведку. И они попали в засаду. В них попал кумулятивный снаряд, они сгорели. Все ДНК тогда сошлись, а он остался один. И все понимали, что это он, а вот юридического подтверждения не было, – рассказал Михаил Литвин, волонтер гуманитарно-логистического центра Бульдозер.

Детей у погибшего бойца не было, воспитала его приемная семья. Михаил потратил несколько месяцев на поиск биологической матери погибшего и это было не зря – ДНК совпала.

Волонтер вспоминает, что не сразу смог об этом сообщить матери, которая растила парня. Михаил в то время работал водителем на промышленном предприятии. С тех пор решил – просто ходить за работу не сможет.

Так продолжалось до 2020 года. Дальше перерыв. И с началом полномасштабной войны Михаил снова вернулся к волонтерскому делу.

— 24-го где-то в полпятого утра мы поняли, что началось. Когда уже пошли здесь первые погибшие, мы поняли, что тогда ничего не делали. Мы тогда думали – это ужас, а сейчас даже не знаю, как это назвать, — добавил Михаил Литвин, волонтер гуманитарно-логистического центра Бульдозер.

Летом прошлого года Михаил зарегистрировался волонтером гуманитарной миссии ВСУ На щите. Авто-рефрижератор нашли друзья. С этого времени Михаил в волонтерских рейсах минимум дважды в неделю.

За один рейс Михаил привозит погибших воинов в несколько мест и преодолевает около 3 тыс.км. Его авто ждут в любое время суток.

— Когда у тебя на борту едет такой парень, даже такого возраста, как твой сын старший – это ужас. Для отца – это не передать словами. Труднее всего в этом всем – это встретиться глазами с родителями. Третий час ночи, четыре часа ночи, они все ждут, что ты его привез, — рассказал Михаил Литвин.

С конца прошлого года Михаил принял участие в работе гуманитарно-логистического центра Бульдозер в Днепре. Это одна из организаций, все участники которой являются волонтерами миссии На щите — работают бесплатно. Сейчас у Михаила новый автомобиль. Сколько павших защитников Украины он в нем перевез — не считает. Но говорит – все они Герои.

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