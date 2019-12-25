Самые величественные костелы Украины: где находятся и чем интересны

В Украине почти три сотни костелов, учитывая руины. Костел – это место для богослужений именно римо-католиков. Крупнейшие из них есть в Киеве, Львове и Луцке.

Костелу Петра и Павла в старом городе Луцка более 400 лет. Когда его строили, Луцк называли Римом Востока, учитывая значение города для региона. Костел мощный и напоминает замок, ведь строили его для обороны. За последние столетия он пережил немало пожаров и разрушений. Даже во время Второй мировой выдержал попадания авиабомб.

Украшение костела – орган, акустика храма придает ему особое звучание. Время от времени там проводят концерты органной музыки, которыми наслаждаются не только прихожане, но и меломаны.

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Римо-католический костел Святого Николая в Киеве возвел столетие назад архитектор Городецкий. За отделку отвечал итальянец Элиа Сала. Орнаменты, карнизы и фигуры святых и апостолов выливали из бетона. Это первое здание в Киеве, где 100 лет назад применили такую ​​технологию. Правда, службу католики там проводили недолго. Коммунисты костел закрыли на полвека.

Перед строительством Городецкий ездил в Милан и Кельн, чтобы вдохновиться местными соборами. В Киевском храме царит неоготика. Растительные орнаменты, барельефы ангелов и роскошные витражи и потолок.

Старейший и самый маленький орган сохранился во Львовском кафедральном соборе. Так называемый позитив или малый орган был создан в начале XVIII века.

Львовская собор – это единственный образец готической архитектуры, который сохранился во Львове – там уникальные стрельчатые окна с витражами и элегантная изысканность интерьеров. Также в стенах храма размещены два пушечных ядра: одно сохранилось со времен осады Львова турками 1672 года, а второе – со времен боев за Львов в 1919-м Украинской Галицкой армии.

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