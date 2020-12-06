Наивысшая степень защиты для медиков: в Черкассах шьют костюмы из уникальных тканей

Пандемия – вызов для отечественного бизнеса и предприятий. Кризис, карантин – заставляют закрываться и перепрофилироваться. Как, например, сделали в Черкасском шелковом комбинате.

Сейчас здесь шьют защитные костюмы для медиков из уникальной ткани, которая имеет наивысшую степень защиты и сертифицирована австрийской лабораторией.

Ее состав и секреты изготовления на предприятии не разглашают. Изделие запатентовано, как ткань с медицинским мембранным покрытием, которая защищает не только от вирусов, но и имеет бактериологический защиту.

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Из этой ткани уже изготовили почти тысячу костюмов. Себестоимость одного 1200-1300 грн. Эти костюмы и комбинезоны выдерживают полусотни циклов стирки и не теряют своих свойств.

Часть сшитых костюмов из этой ткани, как эксперимент, отдали медикам скорой помощи и городской инфекционной больницы Черкасс.

На шелковом комбинате сейчас собирают отзывы медиков. За месяц здесь могут изготовить более 200 тыс. метров спецткани, а это 50 тыс. костюмов. При необходимости предприятие может работать в три смены и без выходных, чтобы защитить украинских врачей.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил полный список, что могут запретить во время локдауну в январе.

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