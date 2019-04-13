Пытался “проскочить” переезд: в США поезд сбил машину
Инцидент в американском городе Орландо в штате Флорида.
Там водитель внедорожника чудом уцелел – после того, как машину снес поезд. На видео видно, как авто пытается проскочить переезд.
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Водитель проезжает под шлагбаумом после сигнала стоп. Вплотную перед путями тормозит, но в конце все равно решает ехать. Поезд сносит машину прямо на переезде. Водитель в больнице – в тяжелом состоянии.
Полиция призывает всех – соблюдать правила дорожного движения.
Ранее Факты ICTV писали о ДТП в Днепре, где грузовик снес 11 автомобилей из-за отказа тормозов.
2019-04-13
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