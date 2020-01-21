Нападение собак на улице: как защищаться и штрафы для владельцев

В Дергачах под Харьковом алабай растерзали небольшую собаку, хозяин с трудом отбился от агрессивных животных. В том, что произошло, владелец пострадавшего собаки винит директора зоопарка, он живет по соседству и часто алабаев выгуливали без намордников.

Сам же директор зоопарка утверждает, что его собаки не могли этого сделать – один умер, другой больной. Но проблема не только в этом конкретном случае, говорит владелец пострадавшей собаки, историй, когда агрессивные четвероногие нападают на людей и животных, множество. Все потому, что их владельцы не воспитывают животных и не соблюдают элементарных правил выгула собак.

После резонанса в соцсетях, все обстоятельства пообещали выяснить в полиции. Кинолог Петр Полященко говорит – в таких ситуациях вся вина на владельцах, которые не соблюдают правила выгула собак и не дрессируют любимцев, а делать это надо с 2-месячного возраста у профессиональных кинологов.

Чужих собак не стоит трогать, беспризорных пытаться обходить. Гарантировать, что животное не укусит, не может никто, говорит кинолог. Если же пес пытается напасть, советует подсунуть ему рюкзак или отпугнуть палкой и звать на помощь.

Если вину владельца докажут, ему грозит лишь штраф. Хотя доказать это очень трудно – нужны свидетели и неопровержимые доказательства, что именно эти собаки покалечили животное.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Одессе ротвейлер напал на хозяйку.

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