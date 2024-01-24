Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Направлял ракеты на собственное село! На Запорожье задержали предателя | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— Атака на Харьков 23.01.2024: известно уже о 10 погибших.
— Вражеская атака на Днепр 24.01.2024: пострадал один человек.
— Оккупанты ударили по Херсону 24.01.2024: попали в многоквартирные дома и больницу.
— В Донецкой области СБУ задержала агента ФСБ.
— Корректировал ракетные удары по родному поселку: в Запорожье задержали предателя.
— Встреча премьер-министров Украины и Словакии: итоги.
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