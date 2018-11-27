Напряжение не спадает ни днем, ни ночью: враг активизировался возле Новолуганска
Позиции вблизи Новолуганска под наблюдением боевиков. По дороге к наблюдателям – яркие последствия минометных обстрелов.
На самых позициях правила едины – пригнуться, проползти и не задержаться. Любое движение – и огонь на поражение.
За спинами украинских воинов дачные дома Новолуганска. И именно они становятся мишенью для российско-террористических формирований.
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Иссеченные деревья, разбитые разрывными пулями мешки – это последствия 6-часового боя ночью. Атаку бойцы отбили далеко за полночь. Уставшие, но целые и непобедимые готовы принять новый бой.
К слову, бойцов ВСУ накрыли металлическим дождем – на Донбассе обострение.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!