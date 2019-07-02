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Напряженные отношения с Россией: Швеция разместила систему ПВО в Балтийском море

Швеция разместила на острове Готланд в Балтийском море элементы своей новой системы противовоздушной обороны. Официальная причина – напряженные отношения с Россией.

Эта мощная ПВО заменит мобильные зенитные системы, которые ранее здесь были дислоцированы. Дальность полета ракет – до 20 км.

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Большую угрозу со стороны России в очередной раз подтвердил и Пентагон. Там обнародовали доклад Стратегические намерения России. В нем указано, что Кремль прибегает к различным стратегиям принуждения – военными невоенным – чтобы давить на США и их союзников и партнеров.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина и Польша разработают новую систему ПВО.

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