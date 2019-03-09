Наравне с мужчинами: как работает единственная в Украине женщина-пожарный

Наравне с мужчинами в Черкассах работает единственная в Украине женщина-пожарный. Сориентироваться в задымленном помещении, развернуть пожарные рукава, потушить пламя или спасти человека – теперь такие будни у 32-летней Анастасии Клочко.

Как только парламент разрешил женщинам работать на ранее запрещенной для них работе, Настя одной из первых попросилась в пожарные. С недавнего времени женщина вступает в дежурство бок о бок с мужчинами. От коллег-мужчин Настя не отстает. За 45 секунд должна одеть боевые доспехи. Для женщины ноша нелегкая, но это ей по плечу.

Анастасия закончила институт пожарной безопасности. 7 лет работала диспетчером в пожарной части. Получала призовые места в пожарно-спасательных соревнованиях и рвалась в бой.

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Коллега Насти – Максим Костенко – работает спасателем уже 20 лет. Говорит, что поверить не мог, что такая сложная работа под силу женщине.

Отважная и мужественная на работе, романтическая дома. Вышивает бисером платья и картины, печет торты, воспитывает 13-летнего сына. Родители гордятся дочерью и очень волнуются за нее. Но такому выбору не удивлены. Говорят, Настя с детства была непоседой, дружила с мальчиками. До сих пор любит играть в футбол, занимается вольной борьбой, карате и давно хотела именно такой работы.

Анастасия стремится и дальше подниматься по карьерной лестнице, чтобы доказать – женщины прекрасно справляются со сложной работой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Германии пожарные поджигали машины и дома, чтоб их тушить.

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