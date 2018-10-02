Нарколог в Украине – новые сенсационные подробности по делу Зайцевой

Киевский районный суд Харькова – в зале как никогда много пострадавших. Защита, прокуратура ждет согласится ли на допрос в суде Геннадий Дронов, один из двух зачинщиков трагической аварии. Мужчина речь читает с листочка. Сначала просит прощения у всех пострадавших и родственников погибших.

Дронов утверждает, что остановился на перекрестке так, чтобы было видно дублирующий светофор. Стартовал сразу за микроавтобусом, который, как ему показалось, поехал на желтый, справа от себя увидел фары, вероятно, Лексуса, но они были слишком далеко.

Помнит, что на Сумскую выехал вроде бы на зеленый, и не ожидал, что Лексус Зайцевой долетит так быстро. Дронов недоволен экспертизами, которые так и не вычислили механизм и последствия аварии. Геннадий признал гражданские иски от потерпевших, согласился выплатить компенсацию. Допрос длился полтора часа.

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Родственники жертв и сами пострадавшие говорят – потеряли веру в справедливом наказании для участников аварии, а также попросили президента Украины защитить их право на справедливый суд.

Ведь экспертизы сомнительные, не найдено красный автомобиль, с которым вероятно, были с Зайцевой в гонках, не определена скорость автомобилей, опиаты в моче Зайцевой не квалифицированы как обременения, зато у Зайцевой несправедливо предназначено смягчение. В администрации президента приказали Генпрокуратуре разобраться и доложить результаты.

А еще выяснилось, что нарколог Федирко не уезжала на временно оккупированную территорию, как ранее заявляли адвокат Зайцевой и полиция – официальный ответ пограничников в суде зачитал прокурор. Судья приказал и дальше ее искать. Следующее заседание назначено на 9 октября – это шанс адвокатам подать последние ходатайство, ведь впереди дебаты и приговор.

К слову, ДТП в Харькове: суд продлил арест Зайцевой и Дронова.

Опубликовано Октябрь, 02 в 20:12



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